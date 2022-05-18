تكريم الكاتب جمال عبد الناصر وميدو عادل بندوة الدراما وتشكيل اتجاهات الرأى

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القاهرة - سامية سيد -

كرم الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والفنان ميدو عادل خلال ندوة "الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام "، بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، خلال الندوة" أن صناع مسلسل العائدون قدموا ملحمة وطنية خلال موسم دراما رمضان، وكنت أتمنى تقديم عمل وطنى واحد فى موسم رمضان وميكونش فى العائدون والاختيار وأن كل مسلسل يكون فى موسم لوحده ".

وأشار الزميل جمال عبد الناصر إلى أن:" الدراما لها تأثير كبير جدا وغير مباشر، وبالنسبة لنا فيلم صلاح الدين هو أحمد مظهروكلنا بنشوف تأثير الفيلم عامل إزاى مع كل الأجيال".

وندوة الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام تقام تحت رعاية وبحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ، وعميد المعهد الدولي العالي للإعلام الدكتور محمد سعد إبراهيم .

يذكر أن هذا العام شهد الكثير من المسلسلات التي أنتجتها مصر تشكيلا ذكيا للوعي الجمعي ، وكانت الدراما سلاحا مهما بجانب الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك من الوسائل الأخرى لتشكيل وعي المواطن المصري والعربي ، وتأثير الدراما أكبر من عشرات البرامج والنشرات مع كامل التقدير لكل دور تلعبه هذه الوسائط فى تشكيل الوعى .

وقد حققت الدولة المصرية من خلال الشركة المتحدة ومسلسلاتها هذا العام التأثير الغرسى الثقافى ورفعت حالة الوعى الجمعى لدى المصريين من خلال الدراما التى يُعرف تأثيرها الخاص فى النشء وما يرتبط به هذا الغرس من مفاهيم مثل التوحد مع الشخصيات الدرامية، فالدراما كما أكدنا لديها القدرة على فعل الكثير فى معركة الوعى، وأن العمل الفنى يؤدى فعل عشرات بل مئات الكتب والمقالات والندوات والمحاضرات والخطب

تكريم الكاتب جمال عبد الناصر و ميدو عادل



تكريم الكاتب جمال عبد الناصر و ميدو عادل



ندوة الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام



ندوة الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام