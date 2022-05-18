شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل: الفن أجمل حاجة فى الدنيا ويشرفنى إن بناتى يدخلوا مجال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة، "الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام " ينظمها نادي سينما الشروق بالمعهد الدولي العالي للإعلام، ويحضر الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني باليوم السابع جمال عبد الناصر، والفنان ميدو عادل بطل مسلسل " العائدون " وتدير الندوة أستاذة الإعلام الدكتورة نسرين عبد العزيز .

وقال الفنان ميدو عادل، فى بداية الندوة:" الفن أجمل حاجة فى الدنيا وعندى بنتين نفسى لما يكبروا يدخلوا الفن عشان دى حاجه تشرفنى، ودائما أحب أقدم شغل بناتى يفتخروا بيا وأى حاجه فى الدنيا ممكن يعملها الشباب، ومؤمن أن أى حد فى الدنيا يصدق حلمه ويحققه زى الفنانة ليلى عز العرب دخلت الفن بعد المعاش بعد ما كانت مديرة بنك، الأحلام مش بتموت".

وأضاف ميدو عادل، خلال الندوة:"ليس يوجد مقياش للنجاح الممارسة و الخبرة و الموهبة بيعملوا تشكل للوجدان و أنا معنديش خطة بمشى عليها و فى اختيارى للأعمال الفنية السنة دى فى رمضان قدمت العائدون مسلسل وطنى السنة الجايه ممكن أقدم حاجه تانيه الله أعلم، وبالنسبة ليا مشهد ضرب سياف ليا بالرصاص مخدش وقت ومكنش مشهد صعب بالنسبة للمشاهد أخرى.".

وندوة الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام تقام تحت رعاية وبحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ، وعميد المعهد الدولي العالي للإعلام الدكتور محمد سعد إبراهيم .

يذكر أن هذا العام شهد الكثير من المسلسلات التي أنتجتها مصر تشكيلا ذكيا للوعي الجمعي ، وكانت الدراما سلاحا مهما بجانب الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك من الوسائل الأخرى لتشكيل وعي المواطن المصري والعربي ، وتأثير الدراما أكبر من عشرات البرامج والنشرات مع كامل التقدير لكل دور تلعبه هذه الوسائط فى تشكيل الوعى .

وقد حققت الدولة المصرية من خلال الشركة المتحدة ومسلسلاتها هذا العام التأثير الغرسى الثقافى ورفعت حالة الوعى الجمعى لدى المصريين من خلال الدراما التى يُعرف تأثيرها الخاص فى النشء وما يرتبط به هذا الغرس من مفاهيم مثل التوحد مع الشخصيات الدرامية، فالدراما كما أكدنا لديها القدرة على فعل الكثير فى معركة الوعى، وأن العمل الفنى يؤدى فعل عشرات بل مئات الكتب والمقالات والندوات والمحاضرات والخطب.