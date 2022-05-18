شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: حلمت إن الأستاذ عادل إمام نادانى باسمى فرحت له وحضنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة الشاب مايان السيد، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، أمس، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك" "حلمت من يومين إن الأستاذ عادل إمام كان قاعد ورايا، ندانى باسمى فرحتله وحضنته.. يارب الحلم يتحقق فى يوم من الأيام.. كل سنة وهو طيب".



مايان السيد

وكانت الساعات الماضية قد شهدت ظهور أحدث صورة للزعيم عادل إمام، في منزله مع أحد أصدقائه، وهو ما طمأن جمهور الفنان الكبير على صحته، حيث بدا الزعيم فى حالة جيدة ويضحك برفقة صديقه فى منزله، لتقضى ابتسامته وضحكته على الشائعات التى طالت الزعيم فى الفتر الماضية.

الصورة نشرها عادل محمد وهو أحد أصدقاء الزعيم عادل إمام على صفحته، وعلق عليها "الآن مع الزعيم كل سنة وحضرتك طيب"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من رواد موقع "فيس بوك".

وكان عدد كبير من الفنانين قد هنأوا عادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم فى مناسبات مختلفة.

وبمناسبة عيد ميلاده أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية" الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى"، والحمد لله كلها حققت نجاحا كبيرًا باعتباره من أهم نجوم مصر والوطن العربى.

وفيما يخص الأعمال الدرامية قال عصام إمام كلهم قريبين من قلبى ومنها مسلسل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من الأعمال الذى قدمها الزعيم في مشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 50 عامًا.