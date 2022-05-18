شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب الأوكرانية تحلق فى سماء "كان" السينمائى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مهرجان كان السينمائي للاحتفال بمجموعة مختارة من أسماء هوليود الكبرى والوافدين الجدد والفائزين السابقين بالسعفة الذهبية، وهي عودة رائعة للمهرجان حتى مع الصراع في أوكرانيا، الذي يلوح في الأفق فوق احتفالات المهرجان حسبما ذكر موقع وكالة رويترز.



مهرجان كان السينمائي

قال سكوت روكسبورو ، مدير المكتب الأوروبي لصحيفة هوليود ريبورتر: "أعتقد بصدق أن هذه واحدة من أفضل مجموعات كان منذ سنوات".

ويستمر المهرجان في الفترة من 17 إلى 28 مايو ، مستأنفاً تقويمه التقليدي بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه في عام 2020 ، وانتقل العام الماضي إلى يوليو ، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وهذا العام عادت الحفلات وستشمل الشخصيات البارزة في هوليوود مثل النجم العالمي توم كروز بفيلم "Top Gun Maverick”، كروز حضر كان للمرة الأولى منذ 30 عام تقريبا، بالإضافة إلى فيلم السيرة الذاتية للمخرج باز لورمان ، بطولة أوستن بتلر وتوم هانكس.

وقال مدير المهرجان تييري فريمو في مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان ، في عامي 1939 و 1946 ، تم بناؤه بشكل مشترك ، واشتركت في ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتاكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.

سيحتفل ديفيد كروننبرج بعودته إلى أفلام الرعب مع " rimes of the Future " ، بمشاركة فيجو مورتنسن وكريستين ستيوارت وليا سيدو.

ستشهد فعاليات المهرجان عروض هامة من آسيا على الرغم من غياب الصين ، لكن سيكون هناك تواجد كوري مع ابطال "Squid Game" كما يعرض فيلمه الجديد "Hunt".

وبدأ المهرجان أمس بفيلم الزومبي "Final Cut" للمخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس ، الذي غير العنوانه والذي كان Z, like Z بعدما أصبح رمزz مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.

كما منع المهرجان وفوداً روسية رسمية من حضور الحدث ، لكنه سيقدم فيلم "زوجة تشايكوفسكي" للمخرج الروسي المنفي كيريل سيريبنيكوف ، الذي تحدث بصراحة عن الحرب.

كما سيعرض فيلم "ماريوبوليس 2" للمخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس ، 45 عاما ، الذي قُتل في ماريوبول ، المدينة الأوكرانية التي تعرضت لقصف شديد من قبل القوات الروسية ، قبل نحو شهر أثناء عمله في الفيلم، وخطيبته حنا بيلوبروفا ، هي التي أنهت المشروع ، ليعرض في المهرجان.

ويوجد فيلم أوكراني آخر بعنوان "Butterfly Vision" ، وهو قصة امرأة شابة أوكرانية عادت إلى بلدها بعد أن تم القبض عليها ثم أطلق سراحها في تبادل سجناء.