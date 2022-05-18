شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وبراس ساوند باند يفتتحان مهرجان "تل بسطا" بالشرقية .. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح أولى حفلات مهرجان تل بسطا فى دورته الأولى التى تقام بمحافظة الشرقية، ومن المقرر أن يقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره، كما يحيي فريق براس ساوند باند حفلا خلال الافتتاح .

وتطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا، في الشرقية، يوم الجمعة المقبلة والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الشرقية ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته للمهرجان، والذى يعكس الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير وتنمية المجتمع، وقالت إن تواصل الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة، وأضافت أن مهرجان تل بسطا يعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان ويأتى كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية فى محور بناء الإنسان، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداثا فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، الفنان حازم شاهين وفرقته، الفنان الكبير على الحجار وفرقته .