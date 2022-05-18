شكرا لقرائتكم خبر عن تراك "مريض " أحدث تعاون بين عفروتو ومروان موسى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مغنى التراب عفروتو، التراك الجديد الجديدة "مريض"، الذى يعد خامس تراك من البومه الجديد سان ستيفانو، الذى طرح منه "تيجي جون، فلانتينو، سموم"، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من متابعى مغنى التراب.



عفروتو

ويتعاون مغنى التراب عفروتو، مع مغنى التراب مروان موسى في الفيديو كليب الجديد " مريض ".

وهذه كلمات الأغنية:

اوووه اوووه

بعوجهاش انا بسيط

اوووه

متستغربش الي انا فيه

اوووه

نور الوردة و باصيلي

اوووه

ومتدئورش في تفاصيل

اوووه

عامل فيها انا رزين

اوووه

وانا عيوني سهرانين

اوووه

بين اربع حيطان بداريني

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

ميزتي اني جرئ

عيبي اني الهم زميلي والهم منا برئ

بس بدخل الخروب وما بطلع منها جرئ

مسحول في قصيتي نشوفكوا عن فريق

وانا واقف على السطوح بتمرن على السطوح

بحول الطاقة السلبية لشغل اتخذا على الطموح

احما لو رموه يفضل ثابت زي ابوه

فعلا انا مش فارقلي صاحبي لا ولا الدموع

اوووه اوووه

بعوجهاش انا بسيط

اوووه

متستغربش الي انا فيه

اوووه

نور الوردة و باصيلي

اوووه

ومتدئورش في تفاصيل

اوووه

عامل فيها انا رزين

اوووه

وانا عيوني سهرانين

اوووه

بين اربع حيطان بداريني

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

وكل دول مرضى

بيشغلوا دماغهم وهما ناس حمقى

لو كل صدك عايز ناس انقى

خويا انا ف ضهرك خويا انا ف صفك

هما يلاعبوني وانا اجاريهم

كل ما يصفولي مري يقاسيهم

وانا بقوى كل ما تزيدوا

كرهكم ليا قولي تفسيره

وانت تشغلنيش عارفك هجاص يا

انت تمامك بني وانا على الابيض

طلقه لف عالحيطه الرك على الشاظيه

انتوا كلام فشل جلنفين ناصيه

اوووه اوووه

بعوجهاش انا بسيط

متستغربش الي انا فيه

اوووه

نور الوردة و باصيلي

اوووه

ومتدئورش في تفاصيل

اوووه

عامل فيها انا رزين

اوووه

وانا عيوني سهرانين

اوووه

بين اربع حيطان بداريني

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض

اوووه

بكتب اغاني انا مريض