شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم افتتاح كان السينمائي "Final Cut" يضفى الضحك ويكسب 4 دقائق تصفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 بالفيلم الكوميدي Final Cut، وهو الفيلم الذي وصفه النقاد بأنه ذكي وممتع للغاية، بعد حضور 2000 في القاعة ليحصل الفيلم على تصفيق حار لمدة أربعة دقائق.



فريق عمل فيلم Final Cut

كان الفيلم يحمل عنوان Z في السابق ، لكن المخرج هازانافيسيوس غير اسمه بعد أن أرسل إليه خطابًا ، يوضح أن حرف "Z" أصبح رمزًا للغزو الروسي لأوكرانيا ، مستخدمًا في المظاهرات الموالية لروسيا، وقال المخرج في بيان أعلن في تغيير الاسم: "فيلمي صُنع لإضفاء البهجة ولا أريد بأي حال من الأحوال أن يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الحرب".

وشهد قصر المهرجانات بجنوب فرنسا، بمدينة كان، انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، وشهدت السجادة الحمراء للمهرجان حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم منهم جوليان مور وإيفا لانجوريا وروسى دى بالما وكاثرين لانغفورد واريان لابي ولوليتا شاماه، وإميليا شول ولاشانا لينش بطلة فيلم جيمس بوند الأخير.

وشهد مسرح حفل انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 منح النجم الأمريكي فورست ويتكر السعفة الذهبية الفخرية، تقديرا لمشواره الفني.

وشهد مسرح حفل انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ألقى خطابًا مفاجئًا بالفيديو عبر الأقمار الصناعية، وقال فولوديمير إنه في النهاية ستختفى الكراهية ويموت الطغاة، وأشار إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن "الدكتاتور العظيم" الذي سخر من الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال زيلينسكي: "نحتاج إلى تشابلن جديد ليثبت اليوم أن السينما ليست صامتة، وتساءل هل ستبقى السينما صامتة أم ستتحدث؟ هل يمكن أن تبقى السينما خارج ما يحدث في أوكرانيا، ولقي خطابه ترحيبا حارا من الجمهور.

واختار مهرجان كان الهند كضيف شرف، ويأتى هذا فى الوقت الذى تحتفل فيه الهند بمرور 75 عاماً على استقلالها، وهذه هى المرة الأولى التى تحصل فيها مدينة "كان" على دولة شرف رسمية، علماً بأنه سيستمر سنوياً مع دول مختلفة فى المستقبل.

وعرض في افتتاح مهرجان كان فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، ويتناول كوميديا الزومبى، حيث يدور الفيلم حول طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة، ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، ومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة لفيلم ياباني.

وكانت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى، أعلنت تولى المخرج الكبير يسرى نصر الله رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من المهرجان، وقال يسرى نصر الله فى تصريحات لــ"الخليج 365"، إنه سعيد باختياره رئيسا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة فى مهرجان كان، مؤكدًا أن السينما المصرية موجودة فى المهرجانات والمحافل الدولية فى السنوات الأخيرة، وعدد من الأفلام المصرية نال جوائز عدة فى تلك المهرجانات.

وعبّر يسرى نصر الله عن احتياج السينما المصرية لقوانين تدفعها للأمام لنحافظ على استمرار وجودها فى المهرجانات الدولية وحصدها لكبرى الجوائز العالمية.

وفيما يخص بالإجراءات الصحية، فقد أكد الأمين العام لمدينة كان، فرانسوا ديسروسو، بخصوص قيود الكورونا، أنه نظراً لأن جواز السفر الصحى لم يعد قيد التطبيق فى فرنسا، فلن يضطر الضيوف إلى إظهار دليل على الاختبار أو التطعيم لدخول الحدث.