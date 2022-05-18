شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية 22 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة ياسمين على حفلاً غنائياً علي مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدي صابر، وذلك يوم الأحد المقبل 22 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وستقدم ياسمين خلال الحفل عدد كبير من الأغاني التي أعتاد جمهورها علي سماعها.

وكانت ياسمين علي قد كشفت خلال آخر لقاء لها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، أنها بدأت الغناء من سن 3 سنوات، وكانت بتتفرج على شرائط فيديو والدها سجل عليها الأغانى التى يحبها، وكانت منها حفلة دعم الكويت التى كان فيها عبد الله الرويشد وياسمين الخيام وحفظت أغنية اللهم لا اعتراض.

وأشارت إلى أنها غنت فى قصر ثقافة الانفوشي فى الإسكندرية، وهى عندها 8 سنوات، وكانت أغنية غنيلي شوية لأم كلثوم.

واستطردت: بعد الثانوية العامة الأستاذ حسن أبو السعود الله يرحمه أقنع بابا إنى لازم أدخل معهد الموسيقى العربية وفعلا دخلت سنة، ولم أكمل لأنهم سقطونى، لكنى استفدت منها بأننى تعرفت على الدكتور رؤوف المصرى وهو بيانيست معروف فى الأوبرا وقابلت دكتور جمال سلامة واتقبلت فى الأوبرا والأستاذ سمير فرج عمل لى التقديمة على المسرح مباشرة فى أوبريت الليلة المحمدية فى الأوبرا، ودى كانت أول مرة ليا فى الأوبرا.

واختتمت ياسمين، أن أذنها تربت على موسيقى أغانى الأطفال لعبد المنعم مدبولى وصفاء أبو السعود وعفاف راضي .