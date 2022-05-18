شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤثرة من حياة المغنى التركى إبراهيم تاتلس.. منها تعرضه لمحاولات قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إبراهيم تاتلس أحد أبرز الفنانين الأتراك على الساحة التركية، إذ حققت ألبوماته نجاحات ساحقة، وعاد تاتلتس بيظهر على الساحة بشكل أكبر وتصدر قائمة الاهتمامات على مواقع التواصل الاجتماعى على خلفية قيامه بمحاولة غناء أغنية "آرامام" مع ابنته ديلان خلال برنامج إيبو شو.

المشهد المميز لإبراهيم وهو يغنى أغنيته الشهيرة برفقة ابنته المغنية الموهوبة الشابة، تحول لترند على مواقع التواصل، وأثار العديد من المشاعر من مشهد غناء الأب وابنته .





إبراهيم تاتلس وابنته



إبراهيم تاتلس



ديلان شيتاك ووالدها اثناء الغناء



ديلان شيتاك ووالدها

الأغنية تعد عودة لإبراهيم تاتلتس للغناء، بعد فترة انقطاع كبيرة وصلت ل ١١ عاما على خلفية تعرضه لمحاولة اغتيال، و إصابته برصاصة فى رأسه أدت لتعرضه للشلل، وظهر إبراهيم فى الفيديو وهو يحاول الغناء، وسط تشجيع كبير من الجمهور والتفرقة الموسيقية، وهو ما دفعه للبكاء، إذ ظهر في الفيديو وهو يذرف الدموع.

وتعرض الفنان التركى إبراهيم تاتلتس لثلاثة محاولات اغتيال، آخرهم كانت عام ٢٠١١، والتى أدت لاصابته بشلل، وذكر البعض أن السبب هو إبرام الفنان لعدة صفقات وعقود مع شركات مقاولات فى العراق متخصصة، فى مجال السياحة والمطعم.

وابراهيم تاتلتس هو فنان تركي ونجم شعبي. ولد في سانليورفا ، المدينة التي احتضنت العديد من نجوم الغناء العالميين والأتراك. والده عربي ووالدته كردية. أصل عربي. كان للفنان إبراهيم تاتلتس العديد من الألبومات التي انتشرت على نطاق واسع حول العالم ، وكان يناديه جمهوره ومعجبيه. عنوان إيبو لأنه في تلك الفترات تم تقديم برنامج شهير يسمى Ibo Show ، وقد حظي هذا البرنامج بالعديد من المعجبين وتم عرضه على العديد من المحطات التلفزيونية حول العالم ، وكان للفنان إبراهيم العديد من المشاركات في التمثيل المسرحي والمسرحي. وشارك في العديد من الأفلام التركية مما زاد من شهرته ونجوميته وجعل نجمه يتألق بقوة.