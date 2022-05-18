شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: بروح لطبيبة نفسية بسبب مهنة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة وفاء عامر، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"إنها شاركت فى رمضان الفائت فى 3 مسلسلات وهى "جزيرة غمام" و"وراجعين يا هوى" و"بيت الشدة".

وقالت وفاء عامر خلال الحلقة: "كان من الصعب المشاركة فى 3 أعمال فى رمضان، وكنت معزولة فى بيتى، عشان أركز فى الـ3 أدوار"، مضيفة أنها تذهب إلى طبيبة نفسية صديقتها كاشفة عن السبب، قائلة: "لأن شغلى بيأثر على حياتى".

وخلال تحضيرها لدور "يسرية" فى مسلسل "راجعين يا هوى" قالت وفاء عامر إنها كانت متأثرة بالدور لدرجة أن ابنها قال لها: "مالك يسرية فى نفسك كدة".

فى سياق آخر، تلتقى النجمة وفاء عامر بالنجمة ياسمين صبرى في مسلسل "الشادر" المكون من 15 حلقة والمقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ليسجل العمل التعاون الرابع بين وفاء عامر وياسمين صبرى في الدراما التليفزيونية.

واجتمعت ياسمين صبرى مع وفاء عامر في 3 أعمال سابقة هي "أبو هيبة فى جبل الحلال" بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي سجل أولى تجارب ياسمين في التمثيل، ومسلسل "شطرنج" الجزء الأول من 60 حلقة، ومسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020، وخاضت به ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.