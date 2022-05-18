شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة وتكريم للدكتور عمرو دوارة بالمسرح الصغير فى دار الأوبرا .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى بالمركز الثقافى القومى "دار الأوبرا المصرية" بالمسرح الصغير ندوة عن " تاريخ المسرح المصري" بحضور الناقد والمؤرخ والمخرج الدكتور عمرو دوارة إحتفالا بالعيد السابع والستين لميلاده، والذي يواكبه إصدار الهيئة المصرية العامة لموسوعته المهمة وغير المسبوقة عالميا (موسوعة المسرح المصري المصورة).

الندوة تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الساعة السابعة مساء ، ويشارك فيها الكاتب المسرحي الكبير(محمد أبو العلا السلاموني) ويدير اللقاء الكاتبة شاهيناز الفقي ، بإعداد وإشراف الفنان امين الصيرفي ، وإشراف عام للدكتور مجدي صابر.

انتهي الدكتورعمرو دوارة من أكبر وأهم مشروع مسرحي مصري وهو موسوعة المسرح المصري التي ظل لمدة 25 عاما يعمل هو وفريق عمله عليها لتخرج لنا في 17 جزءًا يجمع كل كل شيء عن المسرح المصري وعروضه الاحترافية التي تم إنتاجها منذ عام 1870 حتى اللحظة الراهنة التي نعيشها، فتتضمن هذه الموسوعة ما يزيد على 7 آلاف عرضا مسرحيا.

هذا المشروع والمنجز الثقافي الضخم الذي أفني خلاله الدكتور عمرو دوارة جزءًا من عمره في جمع تراثنا المسرحي المتناثر وحفظه من الضياع يوجب علينا تكريمه بأرفع وأرقى الأوسمة والنياشين ومنحه الجوائز، ولو أي باحث فعل ذلك في دولة أخرى لنال أموالاً ضخمة جدًا على هذا الجهد الموسوعي الذي نفتقده بمكتبتنا العربية لجميع أشكال الموسوعات المسرحية .

التوثيق الذي يقدمه الدكتور عمرو دوارة يجعله بالفعل " جبرتي المسرح العربي " كما وصفه بعض المسرحيين العرب، ولكن اللقب المحبب لديه ولدينا هو " حارس ذاكرة المسرح المصري " وهو عن جدارة يستحق هذا اللقب بما قدمه من منجز عظيم سيكون منهلا لكل باحث أو مهتم بالمسرح المصري وتاريخه، كما أن تلك الموسوعة هي خير شاهد وبينة علي احقية مصر بالريادة المسرحية التي حاول البعض في فترة التشكيك فيها.