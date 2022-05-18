شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنشر صورة برفقة عادل إمام: محظوظة إنى اشتغلت مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة مي كساب صورة برفقة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت كساب علي الصورة بـ " كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع حضرتك شرف ليه الوقوف جمبك ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا زعيم كل سنه وحضرتك طيب وعقبال سنين كتير في صحه وستر وسعادة".



مي كساب وعادل امام



مي كساب

احتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ82 فى بيته، أمس الثلاثاء، وكان برفقته المخرج عمرو عرفة، والفنان محمد ثروت، والمخرج رامى إمام، والمنتج عصام إمام، وأحفاد عادل إمام.

وكان عدد كبير من الفنانين قد قدموا التهنئة لعادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم في مناسبات مختلفة.

وبمناسبة عيد ميلاده أكد المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية"، الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى"، والحمد لله كلها حققت نجاحا كبيرًا باعتباره من أهم نجوم مصر والوطن العربى.

وفيما يخص الأعمال الدرامية قال عصام إمام كلهم قريبين من قلبى ومنها مسلسل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من الأعمال الذى قدمها الزعيم في مشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 50 عامًا.