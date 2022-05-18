شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفها بركات ومثلت أمام عظماء التمثيل .. اليوم عيد ميلاد تيسير فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة تيسير فهمي بعيد ميلادها، فهي من مواليد 18 مايو عام 1955، وهي من الدارسين للفنون المسرحية بالمعهد العالي وتخرجت عام 1977 وعملت لفترة كبيرة في المسرح من خلال مسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح.

تيسير فهمي من الممثلات الموهوبات والتي اكتشفها المخرج الكبيرهنري بركات بمجرد أن شاهدها وتزامن ذلك مع بحثه عن وجوه شابة تحت سن العشرين للمشاركة في فيلم "عشاق تحت العشرين"، وكان هذا الفيلم بمثابة انطلاقة مهمة بالنسبة لها فقد أصبحت فيما بعد " الفيديت " التي تقف أمام كل النجوم فمثلت مع عظماء التمثيل وقتها النجم الأسمر الراحل أحمد زكي في فيلمي "العوامة 70" و"الليلة الموعودة"، ومسلسل "طيور بلا أجنحة"،، ومع الراحل الساحر محمود عبد العزيز أيضا .

تيسير فهمي فنانة موهوبة وتجيد التمثيل باللغة العربية فهي كما ذكرنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ولذلك برعت في المشاركة في المسلسلات الدينية وكان لها ظهورها المميز في مسلسلات: "لا إله إلا الله"، "محمد رسول الله" ومسلسل "الكعبة المشرفة"، وقدمت شخصية " ابنة ابليس " ببراعة وحققت بها شهرة كبيرة وقتها .

وجاء أيضا مسلسل " رافت الهجان " في جزئه الأول وقدمت فيه البطولة أمام محمود عبد العزيز في دور اليهودية سارة التي أحبها رأفت الهجان قبل سفره لإسرائيل، وظلت تيسير تقدم أدوارا مميزة وتشارك كبار النجوم في مسلسلاتهم حتي أصبحت هي البطلة في سلسلة مسلسلات قدمتها منها " الهاربة " بكل أجزائه، ناقشت في أعمالها الجاسوسية والعنصرية في مسلسل " أماكن في القلب ".