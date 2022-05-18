شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ووائل كفورى يحييان حفلاً غنائيًا بجدة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من إليسا ووائل كفورى حفلاً غنائيًا، اليوم الأربعاء، في جدة ضمن برنامج حفلات هيئة الترفيه ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور .



إليسا و وائل كفورى

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها 43 مليون مشاهدة، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت النجمة إليسا بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح و التقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا، النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا:" العروسة القادمة انتى"، ثم قالت أصالة " يارب"ورسمت الضحكة و السعادة على وجهه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.