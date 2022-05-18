شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الحكيم تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. اعرف أبرز أعمالها حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة المعتزلة أثار الحكيم، اليوم الأربعاء 18 مايو بعيد ميلادها الـ 65، حيث أنها من مواليد عام 1957 بالقاهرة، وحازت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة عين شمس، وحصولها على الليسانس عملت في قسم العلاقات العامة في فندق خمس نجوم.

التحقت بالعمل في المجال الفني منذ منتصف السبعينيات، خلال دورها في مسلسل "بلا عتاب"، بدور البطولة برفقة الفنان يوسف شعبان، وسمير غانم هو من رشحها لهذا الدور مع المنتج رياض العريان وتمت بالفعل مشاركتها والعمل معه لمدة 5 سنوات، فيما ظهرت لأول مرة في السينما عام 1979 من خلال فيلمها الأول "الملاعين" للمخرج أحمد ياسين.

قدمت خلال مشوارها عدداً من الأفلام أبرزها "قاتل ما قتلش حد"، "الإخوة الغرباء"، "زيارة سرية"، "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "من يطفئ النار"، "الدباح"، "مملكة الهلوسة"، "أيوب"، "فقراء لا يدخلون الجنة"، "الثعلب والعنب"، "الكف"، "الحلال يكسب"، "المشهد الأخير"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "قاهر الزمن"، "الرجل الصعيدي"، "طير في السما"، "بطل من ورق"، "كراكيب"، "عشش الترجمان"، "اللعبة الأخيرة"، "المشاغبات والكابتن"،"البحث عن سيد مرزوق" وغيرها من الأفلام.

وفى الدراما شاركت في مسلسلات "لا شيء يهم" عام 1977، "الرجل الذي أحبه"، "صيام صيام"، "حتى لا يختنق الحب"، "سفر الأحلام"، "الحب وأشياء أخرى"، "الزنكلوني"، "ليالي الحلمية" الجزء الثانى والثالث، "قابيل وهابيل"، "وداعاً يا ربيع العمر"، "قلبي ليس في جيبي"، "ألف ليلة وليلة"، "ترويض الشرسة"، "زيزينيا" الجزء الأول، "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أمر إزالة"، "الفرار من الحب"، "فريسكا"، "قناديل البحر"، "الحب بعد المداولة".

تزوجت آثار الحكيم من زوجها الأول محمود مجدي جودت عام 1987 ورزقت بأبنائها الثلاثة

أعلنت آثار الحكيم اعتزالها التمثيل عام 2010 بسبب عدم وجود ما يناسبها من الأدوار ولكثرة الدخلاء على مهنة التمثيل على حد وصفها، وذلك بعدما شاركت في آخر أعمالها بعنوان "الوتر المشدود" عام 2009، إلى جانب كمال أبو رية، معالى زايد، سامح الصريطى، رانيا يوسف، خيرية أحمد، أحمد خليل، نادية فهمى ومجموعة كبيرة من الفنانين