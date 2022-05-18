ماذا قالت ركين سعد بعد طرح برومو الجزء الثاني من "مدرسة الروابي للبنات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت النجمة الأردنية ركين سعد، عن سعادتها بعدما كشفت شبكة "نتفليكس"، عن تحضيرها للموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، والذي عُرض الجزء الأول منه في أغسطس 2021.

ونشرت ركين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البرومو الأول لـ"مدرسة الروابي للبنات 2"، وعلّقت: "مدرسة الروابي للبنات تعود.. الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات على الطريق يا حلوين".

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

يقدم "مدرسة الروابي للبنات" قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططون معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين، عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

المسلسل بطولة: ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

أسماء حلقات الجزء الأول من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات": "المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة".