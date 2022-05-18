مايان السيد: حلمت أن الأستاذ عادل إمام نداني باسمي فرحتله وحضنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة مايان السيد، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

وكتبت مايان، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "حلمت من يومين أن الأستاذ عادل إمام كان قاعد ورايا، نداني باسمي فرحتله وحضنته.. يارب الحلم يتحقق في يوم من الأيام.. كل سنة وهو طيب".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

أما مايان السيد، فشاركت كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 3" الذي عُرض في شهر رمضان 2022.