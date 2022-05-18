للمرة الأولى في مصر.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تشارك في احتفالية مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شاركت مريم أحمد أبو زهرة "حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، أمس الثلاثاء في الحفل الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، بمناسبة مرور 20 عاما على إعادة افتتاحها.

د.أحمد أبو زهرة، كشف تفاصيل مشاركة ابنته مريم " 13 عام"، بالعزف في الحفل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب،:" النهاردة كان يوم مميز لمريم لأنها لأول مرة تلعب مع أوركسترا في مصر، مريم ١٣ سنة، لكنها من وهي عندها ٦ سنوات، كانت تعزف مع أوركسترا في ألمانيا، النمسا، المجر، إيطاليا، روسيا، انجلترا، الصين والعديد من الدول ولكنها لم يتم دعوتها من قبل لتعزف في بلد أبوها وجدها".

وأضاف:" مريم كانت سعيدة جدا لدعوة المايسترو ناير ناجي للمشاركة في يوم احتفال المكتبة بعيد إعادة افتتاحها العشرين، شكرا المايسترو ناير وشكرا الدكتور مصطفي الفقي، وشكرا لكل من شارك في تنظيم هذا الاحتفال الجميل".

عازفة الكمان مريم أبو زهرة، حصلت مؤخرا على فضية مسابقة "كسارة البندق" في موسكو وهي الجائزة الثانية في المسابقة الروسية الشهيرة للعزف، فرع الوتريات، ونالت مع شقيقتها الكبرى أميرة، عدة جوائز دولية.

يذكر ان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، يخضع حاليا للعلاج في مستشفى الجلاء العسكري، التي عاد لدخولها للمرة الثانية مساء أول أمس، بعد يوم واحد من عودته إلى المنزل، بسبب معاناته من التهاب رئوي حاد.