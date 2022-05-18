مي كساب تنشر صورة مع الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة مي كساب، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

ونشرت مي، صورة مع الزعيم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع حضرتك، شرف ليه الوقوف جمبك، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا زعيم، كل سنة وحضرتك طيب، وعقبال سنين كتير في صحة وستر وسعادة".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

بينما آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمات يسرا، غادة عادل، وشيماء سيف، في رمضان 2022.