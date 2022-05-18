وفاء عامر: "بيطلع علينا شائعات إننا بناكل جنيهات دهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت النجمة وفاء عامر، إنها تنتمي لأسرة عادية، وتمارس حياتها ببساطة بعيدا عن الأضواء.

أضافت عامر، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "إحنا عيلة عادية، بناكل ونشرب زي الناس عادي، بنقعد في البلكونة، بنتصور وإحنا مش حاطين ميكاب، وممكن ناكل فول وطعمية زي الناس العاديين، عادي على فكرة".

تابعت: "إحنا والإعلاميين بيطلع علينا شائعات كتير، إننا بناكل الجنيهات الدهب ونحلي بحاجات كده، والكلام ده مش حقيقي".

استكملت: "حكم الناس عليا ميهمنيش، أصل مش هيبطلوا يرغوا، مش هيبطلوا يتكلموا ليوم الدين، أنا في حالي، وبخاف من ربنا، طول ما أنا صح هرفع راسي.. يا فاحت يا نازل.. يا باني يا طالع".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في موسم دراما رمضان 2020، من خلال مسلسلات "بيت الشدة" من بطولتها المطلقة الأولى، "راجعين يا هوى" مع النجوم خالد النبوي، نور، أنوشكا، وأحمد بدير وغيرهم، و"جزيرة غمام" مع النجوم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين وغيرهم.