وفاء عامر: بروح لدكتور نفسي.. ومشاكل الشغل بتأثر على حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت النجمة وفاء عامر، عن حرصها على الذهاب لطبيب نفسي بسبب عملها.

وقالت عامر، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "أنا بروح لدكتورة نفسية، وأنا أعتبرها صديقة، وبروحلها ساعات البيت، وبتساعديني جدا إني أعدي مراحل في حياتي".

وأضافت : "مشاكل الشغل بتأثر على حياتي، أنا مرة لعبت دور واحدة فقيرة واتغنت، ماما لحد دلوقتي بتقولي أني بعمل بسبب الدور حركة غريبة، كنت بقعد أفرك الفلوس وأنا بعدها، لحد دلوقتي أنا بعمل كده، وكمان العصبية الزايدة والصوت العالي وغيرها".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال مسلسلات "بيت الشدة" من بطولتها المطلقة الأولى، "راجعين يا هوى" مع النجوم خالد النبوي، نور، أنوشكا، وأحمد بدير وغيرهم، و"جزيرة غمام" مع النجوم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين وغيرهم.