وفاء عامر تكشف عن تسببها في إصابة خالد النبوي في "راجعين يا هوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت النجمة وفاء عامر، عن تسببها في إصابة الفنان خالد النبوي خلال أحد المشاهد التي جمعت بينهما في مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عُرض في رمضان 2022.

وقالت عامر، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "أنا حصلي مصيبة سودة في المشهد، وقعدوا يعالجوني، عملنا بروفة بساطور يستخدم في التمثيل، وتحولت لـ(يسرية) في لحظة، وبقيت بضرب جامد وبخبط، وفجأة شوفت صوابع خالد بتطير في الهوا في خيالي، وفضلت أتنطط على الأرض".

وأضافت: "خالد اتخدش في إيده، وفضل يهديني ويقول متخافيش أنا كويس صدقيني مفيش حاجة، دي نقطة دم"، موضحة أن المخرج محمد سلامة استطاع إثارة اهتمامها بالدور من خلال معرفته بحبها الشديد للطبخ، لتظهر في المسلسل في العديد من المشاهد التي كانت تطبخ فيها وتشرح طريقتها الخاصة في الطبخ لخادماتها.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور، وفاء عامر، أنوشكا، أحمد بدير، هدى المفتي، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، طارق عبدالعزيز، سلمى أبو ضيف، نور النبوي، تميم عبده، وصفاء الطوخي وغيرهم، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة.