توفيق عبد الحميد يعلن تراجعه عن الاعتزال.. اليكم السبب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن تراجعه عن الاعتزال عودته مرة أخرى للعمل المسرحي مع المخرج ناصر عبد المنعم بعنوان “أغنية البجعة”.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر الفيسبوك: “صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي بس في أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة، أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم”.

وأضاف توفيق: “وفي نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي دعواتكم والله ربنا بييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال بحبكم”.

وكان توفيق عبد الحميد كشف مفاجأة كبيرة في وقت سابق حول قرار اعتزاله الفن، وكتب عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” قرار الاعتزال قابل للتراجع، بس ده مرهون أولًا بتحسن حالتي الصحية، أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهى قابلة للنقاش ولكن ليس فى العلن فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق”.

وتابع: “أعتذر عن أي حوارات أو مداخلات أو مقابلات، وأرجو احترام رغبتى، وكل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدرى وتاج فوق رأسى ما حييت وتبقى مصر دائما حبى الأول والأخير”.

وشارك الفنان توفيق عبد الحميد مؤخرا في مسلسل “يوتيرن” وتدور أحداثه حول “يارا الكردى” ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها “يوسف”، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.