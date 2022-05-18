بطاقة وقع عليها واحذية لـ”مايكل جوردان” بنحو 4 ملايين دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت دار كريستيز إنها تتوقع أن تجني خمسة أزواج من الأحذية الرياضية التي انتعلها مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية وبطاقة وقعها بنفسه نحو أربعة ملايين دولار لدى طرحها في مزاد تنظمه الدار الشهر المقبل.

خمسة أزواج من الأحذية الرياضية التي انتعلها مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية وبطاقة وقعها بنفسه قد تجني نحو أربعة ملايين دولار عندما تطرحها دار كريستيز للبيع في مزاد يقام الشهر المقبل.

وقام جوردان بالتوقيع على اثنين من أزواج الأحذية الخمسة، وأقدمها هي زوج من الأحذية ارتداه جوردان في بداية مسيرته الاحترافية في منتصف الثمانينيات.

أما أبرز أزواج الأحذية الخمسة، فهي حذاء “اير جوردان” أسود اللون الذي وقع عليه جوردان بنفسه بعدما انتعله في مباراة فريقه أمام فريق يوتا جاز، خلال الأدوار النهائية لدوري كرة السلة للمحترفين في موسم 1998.

وقالت كيتلين دونوفان، رئيسة إدارة الأحذية والملابس الرياضية في كريستيز، إن الدار تتوقع بيع هذا الزوج من الأحذية، والذي يطلق عليه ” الرقصة الأخيرة” مقابل 700 ألف دولار.

وأضافت دونوفان، في مقابلة حصرية أجرتها رويترز معها، أن جوردان هو الأب الروحي لسوق الأحذية الرياضية المستعملة، وترى دار كريستيز أن هذه السوق ستزدهر في المستقبل.

بينما قالت دار كريستيز إن بطاقة وقع عليها جوردان عام 1986 ستحظى بنصيب الأسد من إيرادات المزاد، حيث تتوقع أن تجني ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار.

ولم يأت اختيار الرقم ستة مصادفة، فهو يشير إلى ألقاب الدوري الستة التي قاد جوردان فريق شيكاجو بولز لتحقيقها في تسعينيات القرن الماضي.

وتنظم كريستيز المزاد على مدار أسبوعين في الفترة بين الأول والرابع عشر من يونيو حزيران المقبل.