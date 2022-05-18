إلهام شاهين لـ "الزعيم": "لن أنسى فضلك بترشيحك لي في أول بطولة في حياتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة إلهام شاهين الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

وعلقت عبر صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام": "كل سنة ونجم النجوم عادل إمام بكل خير وفي أحسن صحة، بحبك من كل قلبي".

وتابعت: "لن أنسى فضلك ما حييت بترشيحك لي في أول بطولة كبيرة لي فى حياتى أمامك، كان نقلة كبيرة، صنعت نجومية إلهام شاهين.. كل الإحترام لفنك ولشخصك.. عيد ميلاد سعيد حبيب الملايين عادل إمام".

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مع الفنان عادل إمام في فيلم "الهلفوت" 1984، تأليف السيناريست وحيد حامد.

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.