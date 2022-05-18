أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم "الدعوة عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من كواليس فيلم "الدعوة عامة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: "من تصوير فيلم الدعوة عامة".

ويشارك في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، الفيلم هو ثاني تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي (كيمز) بعد فيلم الخطة العايمة، من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج تامر فرج.

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.