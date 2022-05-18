شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مرورى يمنع وصول وفاء عامر لاستوديو "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى إن الفنانة وفاء عامر تأخرت عن حوارها اليوم إلى برنامج "كلمة أخيرة"، بسبب حادث تصادم تريلا و7 سيارات ملاكى على طريق المحور.

وتستضيف لميس الحديدى خلال حلقة اليوم من البرنامج الذى تقدمه على قناة "ON"، الفنانة وفاء عامر للحديث عن أعمالها ومسيرتها الفنية، وكذلك مسلسلى "راجعين يا هوى"، و"جزيرة غمام".

فى سياق متصل، قالت وفاء عامر خلال مداخلة إلى البرنامج من أعلى المحور: "عدينا منطقة الحادثة، وأشكر كل رجال المرور والإسعاف"، مشيدة بجهود إدارة المرور فى علاج الأمر، قائلة: "حاجة رهيبة وجهد دؤوب، كتيبة كاملة واقفة عشان تفسح الطريق".

وتعجبت الفنانة: "ليه التريلات تطلع على محور 26 يوليو؟ احنا بنبقى خايفين"، لتعلق لميس الحديدى بعد نقل الفنانة لتفاصيل الحادث: "إنتى مراسلة هايلة، وتيجى بالسلامة".

برنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.