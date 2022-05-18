ريهام حجاج تنشر صورة رفقة زوجها وتوجه له رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجهت ريهام رسالة لـزوجها، قائلة: "حبي" وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان محمد حلاوة قد نشر نفس الصورة عبر إنستجرام، وعلق عليها: "مع الحبيبة العظيمة ريهام حجاج".

من ناحية أخرى شاركت ريهام حجاج في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "يوتيرن"، وشاركها البطولة: توفيق عبدالحميد، عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.