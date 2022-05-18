فن ومشاهير

ريهام حجاج تنشر صورة رفقة زوجها وتوجه له رسالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجهت ريهام رسالة لـزوجها، قائلة: "حبي" وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان محمد حلاوة قد نشر نفس الصورة عبر إنستجرام، وعلق عليها: "مع الحبيبة العظيمة ريهام حجاج".

من ناحية أخرى شاركت ريهام حجاج في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "يوتيرن"، وشاركها البطولة: توفيق عبدالحميد، عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

MO Nasa

MO Nasa

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