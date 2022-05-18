أيتن عامر تحتفل بوصول "خطافة الرجالة" 5 مليون مشاهدة على "spotify"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة أيتن عامر بوصول أغنية "خطافة الرجالة" 5 مليون مشاهدة على منصة " "spotify

ونشرت أيتن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "5 مليون مشاهدة، خطافة الرجالة".

وعلقت أيتن على الصورة: "مشاهدات أغنية خطافة الرجالة تخطت حاجز الـ 5 مليون مشاهدة، شكرًا ومبسوطة إنها عاجباكوا وبشوف فيديوهاتكوا وكومنتاتكوا وبتفرحني جدًا".

وطرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة "خطافة الرجالة"، الأربعاء الماضي، على منصة "spotify".

من ناحية أخرى شاركت أيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا"، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم، العمل عرض في رمضان 2022