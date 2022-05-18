“أوسم رجل في العالم”.. لن تصدق من هو شقيق أحمد الفيشاوي الذي ظهر تزامنًا مع الحالة المرضيّة المُقلقة لوالدتهما! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 06:54 صباحاً - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورًا على حسابه على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، تجمعه مع شقيقه عمر الفيشاوي. وكتب الفيشاوي “المزيد من الطعام الكوري، مع الرجل الأكثر لطافة ووسامة في العالم، أخي عمر، أحبك جدًا”.

وتلقى الفنان الشاب العديد من التعليقات من قِبل الجمهور والمتابعين التي دعت لهما باستمرار الألفة والمحبّة بينهما، بالإضافة إلى الدعاء لوالدتهما الفنانة الكبيرة سمية الألفي بالشفاء العاجل.

يُشار إلى أن الفنانة سمية الألفي تزوجت 4 مرات؛ ولديها نجلين فقط هما: (عمر وأحمد) من زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي انفصلت عنه لأول مرة عام 1990، بعد شائعات الخيانة التي لاحقت الفنان الراحل.

بعد إصابتها بالسرطان وخضوعها لجلسات الكيماوي.. سمية الالفي: رجعت بيتي وحالتي مستقرة

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة سمية الألفي، آخر تطورات حالتها الصحية؛ بعد إصابتها بمرض السرطان، وعن فترة العلاج التي تخضع لها خلال الفترة الحالية، مطالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت الفنانة سمية الألفي: أنا حالتي الصحية أفضل الحمد الله.. ورجعت بيتي.. وبتابع مع الدكتور من المنزل.

وسبق، أن كشف شقيق سمية الألفي، آخر تطورات الحالة الصحية لها؛ بعد إصابتها بالسرطان، بجانب فترة العلاج التي تخضع لها الفنانة، مؤكدًا أن الحالة الصحية لها ليست جيدة وتأخذ جلسات الكيماوي الخاصة بها بانتظام.

وأضاف شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي، أن شعرها تأثر بالكامل ولديها قيء وإسهال، وتعد ذلك من الآثار الجانبية جلسات الكيماوي، مطالبًا من جميع محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي “فيلم قمر 14“، الذي يضم عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم “قمر 14” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

كما عُرض للفيشاوي مؤخرًا “فيلم ريتسا” تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.

وأعلن أيضاً الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير “فيلم الدعوة عامة“، الذي يقدم فيه دور البطولة، ويشاركه كل من «اسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن توتة»، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،

حيث قال: “بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير .. فيلم الدعوة عامة.. بطولة احمد فاروق الفيشاوي محمد عبدالرحمن (توتة) اسماء ابو اليزيد.. انتاج يوسف الطاهر.. اخراج وائل فرج”.

ومؤخراً، شارك الفيشاوي مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بطولة “فيلم أشباح أوروبا“، إلى جانب مصطفى خاطر، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن

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