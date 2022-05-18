شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ عادل إمام: كل سنة وأنت بتسعد الناس كلها فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ82، والذى يحل اليوم الثلاثاء 17 مايو، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالزعيم وعلقت عليها قائلة: "حبيب الكل الزعيم، كل سنة وأنت طيب وبألف خير وصحة وبتسعد الناس كلها فى الوطن العربى والعالم كله.. بنحبك عيد ميلاد سعيد".



ليلى علوى وعادل إمام

وكان عدد كبير من الفنانين قد هنأوا عادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم في مناسبات مختلفة.

وبمناسبة عيد ميلاده أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل امام فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية" الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى"، والحمد لله كلها حققت نجاحا كبيرًا باعتباره من أهم نجوم مصر والوطن العربى.

وفيما يخص الأعمال الدرامية قال عصام إمام كلهم قريبين من قلبى ومنها مسلسل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من الأعمال الذى قدمها الزعيم في مشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 50 عامًا.