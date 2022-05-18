شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: عادل إمام مؤسسة فنية وثقافية ويتمتع بذكاء خارق للعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا، إن الزعيم عادل إمام، يعد مؤسسة فنية وفكرية ومثقف ثقافة غير عادية، ويتمتع بذكاء خارق للعادة ، كما أنه يمكن أن يضحك الجمهور وقادر على أن يجعلهم يبكون، وتابع:" أنا حضنت جمهورى المصرى والعربى من خلال عادل إمام وفنه".

وأكدت "يسرا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أن الزعيم كان سبب نجومية الكثير، ويعد أسطورة حقيقية وفنية وهو إنسان عظيم، وتابع:" وصاحب صاحبه ويقف ويدعم الجميع وبه العديد من الصفات التي يصعب أن تجدها في إنسان غيره..كان سبب في نجومية ناس كتير وأنا أول وحدة اعترف بده وانا اشتغلت معاه 17 فيلم".

وكشفت "يسرا"، عن أن الزعيم عادل إمام أصر خلال فيلم "رسالة إلى الوالى"، على أن أشاركه العمل رغم أننى أصبت بجلطة في الأحبال الصوتية، وسافرت للخارج من أجل العلاج، وتابعت:" مكنش ينفع أتكلم خالص، ورغم ده هو خلص تصوير الفيلم، وقال محدش هيعمل الدور غير يسرا، وبالفعل أنا لما رجعت عملته".

وأرسلت "يسرا"، رسالة إلى الفنان عادل إمام في عيد ميلاده، قالت خلالها:"كل سنة وأنت طيب يا زعيم يا اللى وحشنى ضخكك وتمثيلك..وأنا زعلانة لأنى وحشنى الضحك معاك ".