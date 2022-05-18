شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان أحمد عبد العزيز من المهرجان الكاثوليكي للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر ، الفنان أحمد عبد العزيز لتكريمه فى الدورة 70 من المهرجان.

وتحيى حفل افتتاح المهرجان المطربة غادة رجب، حيث ستقوم بإهداء أحدث أغنياتها للمهرجان، كما اختارت اللجنة المذيعة والإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الثاني على التوالي.

كانت اللجنة العليا للمهرجان قد قررت في وقت سابق أن تحمل دورة هذا العام شعار «سبعون عامًا من العطاء»، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عامًا منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، كما قررت تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز خلال حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته يوم الجمعة 20 مايو 2022، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم.