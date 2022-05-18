شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "الحفيد" لـ لوسى وأحمد سلامة على المسرح القومى بدءًا من 25مايوالجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى مسرحية "الحفيد"، من بطولة لوسى وأحمد سلامة وعابد عنانى ونورهان وشيريهان الشاذلى ومحمد مبروك ومحمود عبد الرازق ولمياء الخولى، ومجموعة من الأطفال، ديكور دكتور حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس مروة عودة، مكياج إسلام عباس، للمخرج يوسف المنصور. على المسرح القومى بدءًا من 25مايوالجارى

وتدور فكرة العرض الأساسية حول سيطرة كلام الناس علي حرية الإنسان وإختياراته، ويتضح ذلك من خلال شخصية زينب وأولادها الذين يعتبروا نموذجاً حياً يمثل المجتمع المصرى وتحولاته من الثمانينات وحتي العصر الحديث، والعرض يناقش القضية فى إطار كوميدى إجتماعى ساخر.

يذكر أن المخرج يوسف المنصور قدم آخر عروضه علي مسرح الشباب وهو "أفراح القبة"، الذي حصل علي ستة جوائز بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح، وهو عن رواية الكاتب نجيب محفوظ الذى تحمل نفس الاسم، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمرعلام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر.