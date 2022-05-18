شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير فى عيد ميلاد الزعيم: كل سنة وأنت طيب.. أنت حبيبى من أيام الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم شريف منير، الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الثلاثاء، حيث كتب منير، عبر حسابه على التواصل الاجتماعى: "كل سنة وأنت طيب أنت حبيبى من أيام الجيزة".

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل إلى حى السيدة زينب وهو صغير، حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة.

شارك عادل إمام فى عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة، وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدى، قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 فى دور دسوقى أفندى وكيل المحامى مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

وقدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمرعرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما شارك الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"عام 1968 ثم فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبرى وتصدر عادل إمام البطولة المطلقة منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم.