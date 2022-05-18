شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يستعد لطرح "اللى يمشى يمشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "اللى يمشى يمشى" يوم الخميس المقبل من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر عمرو دياب تريند تويتر أوائل الشهر الجارى بعد طرح أغنيته "هتدلع" والأغنية كانت من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن ناحية أخرى أحيا عمرو دياب 3 حفلات فى موسم عيد الفطر الماضى فى الإمارات والكويت والسعودية .

وكان عمرو دياب، قد عبر عن حزنه الشديد لرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، الجمعة الماضية، مقدما العزاء للشعب الإماراتي قيادة وشعبا.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "خالص العزاء للشعب الإماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".