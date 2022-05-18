شكرا لقرائتكم خبر عن "من أول دقيقة" لـ إليسا وسعد لمجرد تحقق 50 مليون مشاهدة فى 12يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجمى الغناء اللبنانية إليسا والمغربى سعد لمجرد، بنجاح أغنيتهما الجديدة " من أول دقيقة"، وتحقيقها 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 12 يوما فقط و تصدرها تريند يوتيوب منذ طرحها الأربعاء 4 مايو.



إليسا



سعد لمجرد

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها 43 مليون مشاهدة، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت النجمة إليسا بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح و التقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا، النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا:" العروسة القادمة انتى"، ثم قالت أصالة " يارب"ورسمت الضحكة و السعادة على وجهه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.