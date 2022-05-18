شكرا لقرائتكم خبر عن "الممثلين" تفتتح مشروع إسكان النقابة ودار مسنين للفنانين يوم 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم افتتاح مشروع إسكان نقابة المهن التمثيلية ودار للمسنين لأبناء النقابة تحمل اسم "بيت الفنانين"، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هذا الافتتاح سيكون متماشيا مع نهج الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن المشروعات الضخمة التى يتم افتتاحها بشكل دورى تحت قيادته، لافتا إلى أن مشروع إسكان النقابة يتم العمل عليه منذ أكثر من 6 سنوات، وتم الانتهاء منه تماما، وجار تسليم وحدات النقابة.