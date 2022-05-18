فن ومشاهير

"الممثلين" تفتتح مشروع إسكان النقابة ودار مسنين للفنانين يوم 30 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الممثلين" تفتتح مشروع إسكان النقابة ودار مسنين للفنانين يوم 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم افتتاح مشروع إسكان نقابة المهن التمثيلية ودار للمسنين لأبناء النقابة تحمل اسم "بيت الفنانين"، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هذا الافتتاح سيكون متماشيا مع نهج الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن المشروعات الضخمة التى يتم افتتاحها بشكل دورى تحت قيادته، لافتا إلى أن مشروع إسكان النقابة يتم العمل عليه منذ أكثر من 6 سنوات، وتم الانتهاء منه تماما، وجار تسليم وحدات النقابة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا