هكذا هنأت دنيا عبد العزيز الزعيم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ82

ونشرت دنيا صورة قديمة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذنا".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

ومن ناحية اخرى شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز في مسلسل "ملف سري"، بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز).