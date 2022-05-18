زيلينسكي يفاجئ جمهور كان السينمائي.. “الديكتاتور سيخسر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 5:07 صباحًا

افتتح مهرجان كان السينمائي يوم الثلاثاء بحشد كبير من النجوم على البساط الأحمر في احتفالية شملت مناشدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسينما العالمية بمعارضة الحرب على بلاده.

وقال زيلينسكي “نحن في حاجة إلى (شارلي) شابلن جديد ليثبت أن سينما اليوم ليست صامتة”، في إشارة إلى الفيلم الساخر الذي قدمه شابلن عن أدولف هتلر في 1939 في بداية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف زيلينسكي خلال كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية من كييف في مراسم افتتاح المهرجان “يجب أن ننتصر. نحن في حاجة لضمان أن تكون السينما… في جانب الحرية كل مرة”.

وأضاف زيلينسكي: “كان واحدنا يعتقد أن الجميع قد فهم أنه يمكن غزو الناس بالجمال، بجمعهم معًا أمام الشاشات، وليس بالقبح وجَمعهم معًا في الملاجئ. كان المرء يعتقد أن الجميع قد فهم أن رعب الحرب واسعة النطاق، التي يمكن أن تجتاح أوروبا بأكملها، لن تأتي بنتيجة. لكن مرة أخرى، كما هو الحال الآن، هناك ديكتاتور. مرة أخرى، هناك حرب من أجل الحرية”.

وأعرب فولوديمير زيلينسكي عن أسفه، قبل أن يضيف: “سنواصل القتال، ليس لدينا خيار آخر… أنا مقتنع بأن الديكتاتور سيخسر”.

بدأ المهرجان أعماله بعرض فيلم (فاينال كات) للمخرج ميشيل هازانافيسيوس وهو من أفلام الزومبي أو الموتى الأحياء. وانضم هازانافيسيوس إلى بقية أفراد طاقم الفيلم على البساط الأحمر.

وخلال مراسم الافتتاح سلم رئيس المهرجان بيير ليسكور الممثل فورست ويتكر جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله.

وقال خلال تسليم الجائزة “السعفة الذهبية الفخرية للمخرج وسفير اليونسكو، ببساطة مواطن عالمي”.

وخلال المهرجان تعرض شركة الإنتاج التي يملكها ويتكر فيلما وثائقيا عن الحرب في جنوب السودان يحمل اسم “من أجل السلام” (فور ذا سيك أوف بيس).

تنعقد الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان بين 17 و28 مايو أيار وتشمل عرض أفلام شهيرة من هوليوود منها (توب جان: مافريك) لتوم كروز وفيلم السيرة الذاتية الموسيقي (ألفيس) من إخراج باز لورمان.