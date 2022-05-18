طوابير من المواطنين الروس للحصول على آخر وجبة ماكدونالدز.. “صورة”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 2:47 صباحًا

اصطف روس في محطة قطار بموسكو اليوم الثلاثاء للحصول على ما قد تكون آخر وجبة بيج ماك من أحد مطاعم ماكدونالدز القليلة التي لا تزال مفتوحة في البلاد.

وبدأت أكبر سلسلة لمطاعم البرجر في العالم إغلاق أبوابها في روسيا بعد أكثر من 30 عاما على وجودها، لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية التي تغادر البلاد بعد غزوها لأوكرانيا.

ويُنهي إغلاق ماكدونالدز فصلا في تاريخ الشركة الأمريكية التي قدمت البرجر في روسيا بوصفه رمزا للرأسمالية الأمريكية.

وكانت الشركة قد قررت بالفعل إغلاق مطاعمها مؤقتا في البلاد في مارس آذار.

وقالت إيرينا البالغة من العمر 32 عاما، والتي كانت واقفة في طابور عند الفرع الكائن بمحطة لينينجرادسكي في موسكو حيث تتجه القطارات شمالا إلى سان بطرسبرج، “تعمل ماكدونالدز في أماكن قليلة الآن… أفتقد ماكدونالدز، لذلك عندما أذهب إلى سان بطرسبرج سأشتري بيج ماك”.

وتعتزم ماكدونالدز بيع 84 بالمئة من مطاعمها في روسيا البالغ عددها 850 إلى أحد المشترين المحليين.

ولن يُسمح للمالكين الجدد باستخدام اسم ماكدونالدز والشعار والعلامة التجارية وقائمة الطعام، وترك ذلك بعض الروس في قلق إزاء تأثر الجودة.

وقالت آلا (21 عاما) “قرأت أمس أن ماكدونالدز ستغلق قريبا وتفتتح تحت اسم جديد، لذلك هرعت إلى هنا اليوم لشراء برجر الجبن المفضل لدي ورقائق البطاطس.. ماذا لو ساءت الجودة بعد تغيير العلامة التجارية؟”

وستحتفظ ماكدونالدز بعلامتها التجارية في روسيا، والتي قال محللون إنها تركت الباب مفتوحا للعودة. وقال مصدر مقرب من الشركة إن المطاعم ستُعيد فتح أبوابها بملكية وعلامة تجارية جديدة في يونيو حزيران.