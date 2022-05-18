بعد ظهورهما الأخير وتأكد الإرتباط.. لن تتخيل ما هو فارق السن بين طارق العريان ونيكول سعفان – صدمة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بعض اللقطات التي توثق ظهورها العلني الأول مع خطيبها المخرج طارق العريان وحدها، بعيدًا عن الأصدقاء والاحتفالات الخاصة، حيث كانوا في احد أماكن السهر بميامي، بعد تداول خبر خطوبتهم، عبر حسابها الشخصي. على موقع تبادل الصور والفيديو على «إنستجرام».

وكتبت الموديل السورية نيكول سعفان، في تعليقها على اللقطات التي جمعتها مع طارق العريان: «منذ عام واحد مثل اليوم في ميامي»، لتشير إلى أن ارتباطهما جاء منذ أكثر من عام.

فارق العمر بين طارق العريان ونيكول سعفان

وزادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن فارق السن بين طارق العريان وحبيبتة السورية الجديدة نيكول سعفان، لتجد أنها أصغر منه بأكثر من 30 عامًا. ولدت في سوريا عام 1998، وتبلغ من العمر 24 عامًا وهو 58 سنة.

كيف بدأت علاقة طارق العريان ونيكول؟

علاقة العريان ونيكول بدأت مع التحضير للجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق“، فنيكول سعفان فتاة سورية تسعى لتحقيق حلمها في التمثيل، واستغلت “نيكول” فرصة البحـث عن وجوه جديدة في الفيلم وشاركت فيه بالفعل لكن لم يحالفها الحظ لتشغل مساحة كبيرة في العمـل.

فظهرت نيكول بالفعل في مشهد الحفل الشهير لكن بلقطات بسيطة، ومن هنا جاءت بداية تعرفها على مخرج العمل طارق العريان.

لكن لم ينته أمر نيكول والعريان بعد “ولاد رزق 2” ونشبت بينهما علاقة صداقة قوية ومرت الأيام وبدأت شائعات الخيانة والانفصال تحاوط أصــالة وطليقها، وبالفعل خرجت شائعة أن العريان على علاقة بممثلة في فيلم “ولاد رزق” وطرحت أيضــاً أسماء كثيرة منهن مــن شاركـــن بالعمل وأخريات من النجمات بعيدا عن الفيلم لكن لم يتم التعرف بشكل واضح وصريح عن هوية هذه الممثلة

طلاق أصالة وطارق العريان

يُذكر أن الفنانة أصالة قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن المخرج طارق العريان في شهر يناير من العام 2020 وذلك بعد زواج استمر لأكثر من 13 عامًا، وأسفر عن توأم هما: (آدم وعلي).

وكانت الفنانة السورية، أصالة نصري، قد كشفت للمرة الأولى سبب انفصالها عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان. وذلك خلال لقاء سابق لها مع برنامج “حبر سري” فقالت: “السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين .. لا علاقة لنا بالغريب، سواء كانت كومبارس أو غير ذلك”.

وأضافت:” لا اعرف عدد المرات التي تعرضت للخيانة فيها.. في أول مرة لم أكن أعرف ماذا سأفعل في هذا الموقف وتغاضيت عنه، لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل”.

وتابعت: “انقطع الود بيني وبين طارق العريان ولم تعد هناك حياة بيننا، وقهرت كثيرا.. بيننا أيام حلوة وأطفال ونجاحات علينا أن نذكرها مع الأشياء القاسية التي عشتها”.

وبشأن الحديث عن أن ممثلة سورية هي سبب الطلاق، قالت أصالة: “هذه دخيلة من دخلاء كثيرين وليست واحدة”، وأجابت بأن الحرف الأول من اسمها هو “ن” ولا تعتقد بأنها ممثلة، وطلبت عدم استكمال الحديث عن هذا الأمر.

وتكهن العديد من المتابعين أن أصالة نصري تقصد عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد أن أجابت بأنها لا تعتقد بأنها ممثلة، وذلك عندما سألتها المذيعة بأن ممثلة سورية هي السبب في انفصالها.

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