شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى ورنا رئيس يجتمعان فى أغنية جديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع كل من الفنان محمد كيلانى والفنانة رنا رئيس في أغنية جديدة يتكتم الثنائى على تفاصيلها، وننشر عدد من الصور التي تجمع بينهما أثناء تصويرها في دبى .









من ناحية أخرى يظهر الفنان محمد كيلانى، فى دور مغنى خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" المقرر طرحه قريبا، مع الفنان شريف سلامة والذى يجسد دور مخرج سينمائى، ويعمل كيلانى فى أحد الملاهى الليلية ويغنى فيها، وتتوالى الأحداث حيث صور العديد من المشاهد فى مصر الجديدة.

مسلسل "ورق التوت" يشارك فى بطولته شريف سلامة ومحمد كيلانى، وأسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرون، وإخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

يذكر أن محمد كيلانى شارك فى مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "موضوع عائلى" من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.