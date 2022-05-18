ياسمين صبري تحلق في السماء في احدث ظهور لها.. فهل قصدت توجيه رسالة الى أحمد أبو هشيمة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 02:43 صباحاً - تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من الاجازة التي تقضيها بعد اعلان طلاقها من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

وعلقت ياسمين صبري على الصور الجديدة التي ظهرت فيها داخل طائرة وهي تحلق في السماء كاتبة: “المحيط الهندي هو بيتي الثاني”.

وقد اثارت صور ياسمين صبري الجديدة تفاعلا واسعا بين متابعيها حيث اشاد الكثيرين بتماسكها والهدوء الذي تظهر به بعد أزمة طلاقها حيث كتب احدهم “تعجبني قوتها وهدوئها اكثر فنانه شفتها متوازنه وتعرف كيف تطور نفسها حتى بالمواقف الصعبه”.

يذكر بانه كان قد تصدر اسم مورينا تاراكو ملكة جمال البانيا مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفاصل ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة على انها الحبيبة الجديدة لرجل الاعمال المصري بينما ذهب البعض الى المقارنة بينها وبين ياسمين صبري.

يذكر ان مواقع وصحف مصرية كانت قد تداولت اخبارا حول أن تكلفة طلاق الزوجين وصلت لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار) غير ان إبراهيم أبو ذكري كتب منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، نفى فيه ذلك قائلا إن “ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق”، مضيفاً “بطلوا هري بقى”، في إشارة إلى وقف تداول الأخبار المغلوطة حول تكلفة طلاقها.