تسريب صور من الإحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. لن تصدقوا كيف أصبح شكله الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 02:43 صباحاً - نشر مدير أعمال الفنان الكبير عادل إمام، صورة حديثة جمعته به، بمناسبة عيد ميلاده الـ82، الذي يوافق اليوم 17 مايو.

وهو ما طمأن جمهور الفنان المصري الكبير، حيث بدا الزعيم في حالة جيدة ويضحك برفقة صديقه ومدير أعماله.

كما كشفت الصورة عن تمتع عادل إمام بحالة صحية جيدة، بخــلاف كل الشــائعات التي ترددت مؤخرًا عن مـرضه أو وفاته، إلا أن علامات الزمن ظهرت واضحة على وجهه الذي امتلأ بالتجاعيد.

أحدث ظهور للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ82

وكان عدد كبير من الفنانين قد هنأوا عادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم في مناسبات مختلفة.

طقوس عادل إمام في عيد ميلاده :

وكشف المنتج عصام إمام طقوس عادل إمام في يوم ميلاده، مشيرًا إلى أن الطقوس اختلفت تمامًا عن السنوات السابقة، فأصبح الزعيم يفضل أن يقضي عيد ميلاده بين أسرته وأحفاده فقط دون أصدقاء أو معارف.

وأضاف: لم نحضر لهذا اليوم سوى “تورتة” مع جلسة أسرية بسيطة، ونطفئ الشمع سويًا، الوضع تغير كثيرًا عكس زمان -كانت ناس داخلة وناس خرجة- لكن منعنا هذه الأمور تمامًا، خوفًا على صحة الزعيم من التجمعات بسبب كورونا.

كما أكد عصام إمام أن شقيقه الزعيم بصحة جيدة، ولا يشكو من أي شيء، مشيرًا إلى أنه يقضي يومه في المنزل ولا يخرج سوى للضرورة، ويجلس معظم الوقت مع أحفاده ويلعب معهم ويهتم بالقراءة ويحضر لفيلمه الجديد.

وعن تحضيرات فيلمه الجديد “الواد وأبوه” الذي يعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عامًا، قال إنه ستولى إنتاجه وسيخرجه رامي إمام

ويشارك فيه محمد إمام وسيبدأ تحضيراته بعد انتهاء محمد إمام من فيلمه الجديد الذي سيطرح لاحقًا في موسم عيد الأضحى بعنوان عمهم.

مكالمة عادل إمام لإبنة سعيد صالح :

كشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، عن سعادتها البالغة بمكالمة الزعيم عادل إمام لها دون مناسبة ليطمئن عليها.

وكتبت هند سعيد صالح عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك: من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي فجأة.. ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللى بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك.

وتعد هذه المكالمة تأكيدًا على أن الزعيم عادل إمام بخير وصحة جيدة، بعد انتشار شائعات كثيرة خلال الفترات السابقة عن تدهور حالته الصحية، وكذلك شائعات الكثيرة التي تم تداولها عن رحيله.

عصام إمام يستاء من شائعة تدهور الحالة الصحية للزعيم :

المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، أعرب عن استيائه من نشر تلك الشائعات، معقبًا: الراجل كويس، مش ممكن يا جماعة كده لو فيه حاجة مش هنخبي، مش عارف أقول إيه تاني، وهو حاليًا بيقرأ الأعمال الموجودة عنده.

واستكمل شقيق الزعيم: لا أتصور إن فيه ناس كده، علشان يبقوا تريند والتريند يبقى فلوس، ولو الفلوس على حساب حياة الناس، فاتمتعوا بيها وشوفوا إيه النتيجة.

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

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