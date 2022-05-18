بصورة تجمعهما.. عمرو يوسف يهنئ الزعيم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان عمرو يوسف، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 82، الذي احتفل به أمس

ونشر عمرو صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

ومن ناحية أخرى حلّ الفنان عمرو يوسف، ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، رمضان 2022.