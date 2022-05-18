حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ "الزعيم" بمناسبة عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

هنأ الفنان حمدي الميرغني الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82 الذي وافق أمس 17 مايو.

وكتب "الميرغني" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: كل سنة وحضرتك زعيم الفن المصري والعربي، ربنا يخليك لينا ياأستاذنا يا حبيب الكل واحشني الشغل مع حضرتك جداً جداً".

وشارك الفنان حمدي الميرغني مع عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" عام 2020.

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.