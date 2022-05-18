المنتج عماد زيادة يقدم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- هاني رجب:

حرص الفنان والمنتج عماد زيادة على تقديم واجب العزاء والمواساة في فقيد الوطن العربي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمقر إقامة سفير الإمارات بالتجمع الخامس.

وقال "زيادة" إن الوطن فقد حكيم العرب الذي ساند مصر كثيرا في المنح والأزمات وكان خير سلف الأمة العربية وأكمل مسيرته مثلما والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان.

كذلك هنأ زيادة شعب الإمارت بسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه قائلا إنه خير سلف للأمة العربية ولمصر بعد وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد، وتمنى له التوفيق والنجاح مؤكدا أن الشعب المصري والشعب الإماراتى شعب واحد نسيج واحد وهدف واحد.