رنا رئيس داخل "لانش" وهنا شيحة بـ الأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رزان مغربي

نشرت المذيعة اللبنانية رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق من اللون الأصفر.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط "لانش" داخل البحر.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جمبسوت" فضي طويل.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأحد المطاعم، من أحدث ظهور لها.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بلوزة" من اللونين الأبيض والأسود.

هدى الأتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية "جاكيت" من اللونين الأبيض والأسود.

هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة لها من داخل ممر الطائرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".