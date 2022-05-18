حدث بالفن| النجوم يحتفلون بعيد ميلاد "الزعيم" وانطلاق مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بانطلاق مهرجان كان، نجوم الفن يهنأون عادل إمام بعيد ميلاده الـ82، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة.

صورة ورسالة.. فيفي عبده تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأت الفنانة فيفي عبده، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

رغدة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده: إمام الفن وبدر السعادة

هنأت الفنانة السورية الكبيرة رغدة، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

بالصور.. أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان

التقط أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، مجموعة صور على ريد كاربت قبل حفل افتتاح النسخة الـ 75 من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو، وعلى رأسهم النجمة الهندية ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

زوج شام الذهبي يقبلها.. وهذا ما قالته عنه (صور)

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري متابعيها بمجموعة صور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"... (لمزيد من التفاصل من هنا)

محمد رمضان أمام سيارة فارهة.. والجمهور يعلق"

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

رسالة صلاح عبدالله للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

هنأ الفنان صلاح عبدالله، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ82، الذي يوافق اليوم.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

بالصور.. توافد النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان كان

انطلقت فعاليات الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وتوافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء بالمهرجان.ووصل الوفد الهندي من بينهم النجمة ديبيكا بادكون، كما وصلت النجمة العالمية إيمليا شول، وتاليا ستورم، وإيريس ميتينيير.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

إيفا لانجوريا جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان كان (صور)

حضرت الفنانة الأمريكية إيفا لانجوريا ، على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75.وظهرت النجمة العالمية - صاحبة الـ 47 عام- بإطلالة جريئة لفتت أنظار الحضور، مرتدية فستان أسود شفاف.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

وزير الرياضة الأسبق يكشف: منزل عادل إمام الحقيقي ظهر في هذا الفيلم

هنأ وزير الرياضة الأسبق، خالد عبدالعزيز الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

20 صورة للنجم عادل إمام في طفولته ومع والده وأولاده وأحفاده

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)